'Işık saçmamın nedeni ilişkiye girmek' diyen Bennu Gerede takipçilerine seslendi

Oyuncu Bennu Gerede, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parlamasının ve ışık saçmasının nedeninin her gün ilişkiye girmek olduğunu söyledi. Her gün kendisini cinsel olarak tatmin ettiğini söyleyen Gerede "Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın" dedi.

Fotoğraf sanatçısı ve oyuncu Bennu Gerede, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir yatak pozunu paylaşan Gerede, ışıltısının nereden geldiğini anlattı.

"HER GÜN KENDİMİZE TATMİN VERMEKTEN DAHA İLAHİ BİR HEDİYE VAR MI?"

Parlamanın ve ışık saçmanın altında ilişkiye girmek olduğunu vurgulayan Bennu Gerede, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Neden parlıyorum? Veya parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan ne? Şimdiye kadar 1000 kez söyledim ve tekrarlayacağım; ilişkiye girmek, sağlıklı bir zihin, beden ve ruhu korumada son derece önemlidir. Çoğu insan ne yazık ki ilişkiye girmeyi utanç verici ve tabu olarak görüyor. Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize tatmin vermekten daha ilahi bir hediye var mı? Bunun için bir partnere ihtiyacınız yok, kişisel zevki kendiniz uygulayın. 'Nevrotik hastalarda yanlış olan tek bir şey vardır: tam ve tekrarlanan cinsel tatmin eksikliği' - Wilhelm Reich"