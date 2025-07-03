İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
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İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
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Özel hayatıyla olduğu kadar sahne duruşu ve cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettiren İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukcu ile ilişkisini noktaladı. Aralarında 12 yaş fark bulunan çiftin, son dönemlerde ilişkilerinde mesafe oluştuğu ve bu durumun zamanla duygusal kopuşa dönüştüğü ikiliye yakın isimlerden öğrenildi.

İrem Derici, bu kez müzikle değil, özel hayatındaki gelişmeyle gündemde. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan ünlü şarkıcının ilişkisi sona erdi. Ayrılık iddiaları uzun süredir kulislerde dolaşsa da, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre bu söylentiler artık kesinlik kazandı.

İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçiriyordu. İkilinin zamanla birbirinden uzaklaştığı ve sonunda karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürüldü. Ayrılığın arkasında dramatik bir kriz ya da büyük bir tartışma değil, "mantıklı bir vedalaşma" olduğu konuşuluyor.

İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu' aşkı sona erdi

Derici, daha önce yaptığı açıklamada sevgilisinin yaşını kamuoyuyla paylaşmış, 25 yaşındaki Melih Kunukcu ile arasında 12 yaş fark olduğunu ifade etmişti. Bu yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmış, Derici ise eleştirilere aldırış etmediğini açıkça dile getirmişti. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, zaman içinde bu fark ilişkide mesafe yaratan bir unsura dönüştü. İrem Derici cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde, şarkıcının yakın çevresine "Birbirimizi yıpratmadan ayrıldık, yol arkadaşlığımız burada bitti" dediği öne sürülüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Alacak verecek kalmadı Kalmanın bir anlamı da kalmadı

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Bize ne ya zaten görme engelliler haberleri okurken eskiden reklam çıkmıyordu şimdi reklam da çıkıyor iyice saçmalamaya başladınız milletin aşkından bize ne kardeşim haber mi bu ya

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

deri degil demekki pvc cikmis sa meger...

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