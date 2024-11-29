İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

Anlık yanıtları ve dobralığı ile bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir takipçisine verdiği cevapla bir kez daha gündem oldu.

Ayna karşısında verdiği bir pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Derici'ye bir kişi, "Yine Allah bilir nereni yaptırdın?" diye sordu. Derici ise bu yorum üzerine oldukça sinirlendi.

Verdiği yanıtla herkesi şaşırtan İrem Derici, "Ç.kümü kestirdim" dedi.