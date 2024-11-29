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İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisine "Yine nereni yaptırdın?" diye soran bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Anlık yanıtları ve dobralığı ile bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir takipçisine verdiği cevapla bir kez daha gündem oldu.

İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

Ayna karşısında verdiği bir pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Derici'ye bir kişi, "Yine Allah bilir nereni yaptırdın?" diye sordu. Derici ise bu yorum üzerine oldukça sinirlendi.

İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

Verdiği yanıtla herkesi şaşırtan İrem Derici, "Ç.kümü kestirdim" dedi.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

bunlu ünlü yapan toplumdan cacık olmaz olmuyorda zaten

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Haber YorumlarıBükücü:

Alem kadın yaw bu :))

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Haber Yorumlarıfatih aksoy:

bu zaten zengin baskan

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