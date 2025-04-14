İrem Derici, geçmişte yaşadığı şiddet olayını ilk kez açıkladı

Sahne enerjisi ve güçlü sesiyle Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen İrem Derici, samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllardır müzik kariyerinde istikrarlı bir şekilde ilerleyen Derici, geçtiğimiz akşam Maslak'ta bulunan Yeni Gazino sahnesi öncesinde gazetecilerle yaptığı sohbetle hem özel hayatına hem de geçmişte yaşadığı zorlu bir sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BOMBA GİBİYİM"

Sahne temposuna yeniden kavuştuğunu belirten Derici, kısa süreli sağlık sorunlarını atlattığını söyleyerek, "Ramazan'ı güzel geçirdik, sonrasında biraz rahatsızlandım ama bomba gibiyim" dedi. Ancak gecenin en çarpıcı açıklaması, geçmişte yaşadığı bir şiddet deneyimine dair oldu.

"SENELER ÖNCE BENİM DE BAŞIMA GELDİ"

Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından uğradığı şiddeti ifşa etmesiyle ilgili Yeni Gazino sahnesi öncesi konuşan Derici, kendi geçmişine de değinerek yıllar sonra ilk kez bu konuda konuştu. "Belki de ben de böyle bir durum yaşadım, nereden bileceksiniz?" diyerek yaşadığı travmayı ima eden Derici, "Yıllar önce böyle bir şey başıma geldi, keşke ben de sesimi çıkarabilseydim ama yapamadım. El kaldırmak bir ilişkiyi bitirmek için yeterlidir," sözleriyle yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Derici, "Danla'yı tebrik ediyorum, çünkü milyonlarca kadının sesi oldu," diyerek kadınların bu süreçte yalnız olmadığını vurguladı.

"İLK KEZ ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Aşk hayatının da yolunda gittiğini söyleyen şarkıcı, "Dokuzuncu ayımızdayız. İlk kez hayatımda çocuk sahibi olmayı düşünüyorum," ifadeleriyle mutluluğunu gizlemedi. Evlenme teklifiyle ilgili sorulara ise esprili bir dille, "Beklemem, ben ederim. Ama olursa kabul ederim," diyerek cevap verdi.

"AKRABALARIMI SEVMİYORUM"

Derici, aile ilişkileri konusunda da oldukça net konuştu. Muhabirlerin "Sevmediğiniz bir akrabanız var mı?" sorusuna "Hiçbir akrabamı sevmiyorum. Annemi, babamı ve kardeşlerimi seviyorum, gerisiyle işim yok," diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı.