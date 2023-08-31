İpek Açar'dan açıklama: Bitmedi bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek

İpek Açar, sosyal medyasından yaptığı açıklamada sürekli haber yapılmasından ve pr malzemesi olarak kullanılmasından bıktığını belirtti. Ayrıca, Kayahan'ın adının bu şekilde anılmasından üzüntü duyduğunu ve bebeğini sağlıkla büyütmek için uğraştığı bu dönemde adının kullanılmamasını istedi.

İşte İpek Açar'ın sosyal medyasından yaptığı açıklama;

Bitmedi bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek.

Pr malzemesi olarak kullanılmamdan ben ve beni sevenler bıktı ama, haber yapılmaktan bıkılmadı.

Nasıl yapayım? Her gün her yalana, her iftiraya, her şuursuzluğa cevap mı vereyim?..

Yüzlerce kere söylediğim gibi, Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor, her hangi bir değişiklik yok mu diyeyim… Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yasal hak olarak soyadımı kullanıyorum ve evladımla aynı soyadını taşımaya devam edeceğim mi diyeyim…

Yoksa derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim mi diyeyim… ya da 22 yıl hayat arkadaşlığı yaptığım ve kaybettiğim, kıymetli Kayahan'ın adı böyle şeylerle anılmasın, çok üzülüyorum mu diyeyim…

Ya da her müzisyen arzu ettiği herkese çalabilir mi diyeyim; çünkü ben az geldim şimdi de eşim Alper Kömürcü üzerinden haber olmaya çalışılıyor...

Çok şükür büyük Allah'ım bana ikinci kez az bulunur bir şans verdi… Bebeğimi sağlıkla büyütüp sağlıkla hayata getirebilmek için uğraştığımız bu hassas günlerde benim ve sevdiklerimin adını, kendisinin her pr çalışması öncesinde haber olmak uğruna artık kullanmazsa çok mutlu olacağım.

Saygılarımla

31 Ağustos 2023