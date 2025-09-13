İnziva bitti! Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
Yaklaşık üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz hafta noktalayan Hande Erçel, ayrılık sonrası uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Sosyal medyada da adeta bir inziva dönemine giren oyuncu, günler sonra ilk kez paylaşım yaparak hayranlarının karşısına çıktı.
Evlilik hazırlıkları beklenirken sürpriz bir kararla yollarını ayıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarındaki tüm ortak fotoğrafları sildi. Bu gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
İHANET İDDİALARI YALANLANDI
Çiftin ayrılığı sonrası en çok konuşulan iddia, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüştüğü ve Erçel'i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Jocelyn Chew, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.
EVLİLİK KRİZİ VE AİLE FAKTÖRÜ
Bir diğer iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi ancak Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmaması oldu. Ayrıca Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürüldü. İddialara yanıt veren Hakan Sabancı, "Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım" dedi.
ERÇEL'DEN NET TAVIR
Ayrılığın ardından ilk kez İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hande Erçel, gazetecilerin "Barışma ihtimali var mı?" sorusuna, "Ben konuşmak istemiyorum. Daha önce de söyledim, konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim" diyerek sert bir çıkış yaptı.
İNZİVA SONA ERDİ
Ayrılığın ardından sosyal medyada da sessizliğe gömülen Erçel, hayranlarının deyimiyle adeta bir "inziva" dönemine girdi. Günler sonra sessizliğini bozan oyuncu, Instagram hesabından ayna karşısında verdiği bir pozu paylaştı. Paylaşımına yalnızca "selam" notunu düşen Erçel, bu hamlesiyle kısa sürede gündem oldu.