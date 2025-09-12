Haberler

İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önceki gece yarısı annesine duyduğu özlemi dile getirerek "Beni affedin" notunu paylaşan Nilperi Şahinkaya, sevenlerini korkuttu. Baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme gelirken, oyuncunun menajeri bugün açıklama yaparak "intihar girişimi yok" dedi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybetmişti. 30 Ağustos'ta yaşanan acı kaybın ardından zor günler geçiren oyuncu, sosyal medya hesabında sık sık annesine olan özlemini dile getiriyordu.

İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

Önceki gece yarısı yaptığı paylaşımda annesiyle bir fotoğrafını yayınlayan Şahinkaya, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" ifadelerini kullandı. Ancak kısa süre içinde bu paylaşımı sildi.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Mesaj, hayranları arasında büyük endişeye yol açtı. Oyuncunun ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler üzerine sosyal medyada "Nilperi'nin canından endişe ediyoruz" yorumları öne çıktı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

2.sayfa'nın haberine göre, bugün bir açıklama yapan Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise iddiaları yalanladı, "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story'yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali bir hayli dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turne iptalinin ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

Turne iptali sonrası Manifest'in kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.