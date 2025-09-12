İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybetmişti. 30 Ağustos'ta yaşanan acı kaybın ardından zor günler geçiren oyuncu, sosyal medya hesabında sık sık annesine olan özlemini dile getiriyordu.

Önceki gece yarısı yaptığı paylaşımda annesiyle bir fotoğrafını yayınlayan Şahinkaya, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" ifadelerini kullandı. Ancak kısa süre içinde bu paylaşımı sildi.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Mesaj, hayranları arasında büyük endişeye yol açtı. Oyuncunun ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler üzerine sosyal medyada "Nilperi'nin canından endişe ediyoruz" yorumları öne çıktı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

2.sayfa'nın haberine göre, bugün bir açıklama yapan Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise iddiaları yalanladı, "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story'yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok."