Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi

Instagram'a getirilen erişim yasağına bir tepki de Hadise'den geldi. 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa da adım atan ünlü şarkıcı, yasağın bir an evvel kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"ÖZGÜRLÜKLERİN ENGELLENMESİNE KARŞIYIM"

Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Hadise'nin o paylaşımı;

"HERKES KURALLARA UYACAK"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2 Ağustos'ta sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Yapılan açıklamada "Katalog suçlarına uymadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı" ifadelerine yer verildi.