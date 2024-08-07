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Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi

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Instagram'a getirilen erişim engeline ünlü şarkıcı Hadise'den tepki geldi. Hadise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine karşı olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, bu tür uygulamaların özgürlüklere zarar verdiğini vurguladı.

Instagram'a getirilen erişim yasağına bir tepki de Hadise'den geldi. 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa da adım atan ünlü şarkıcı, yasağın bir an evvel kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"ÖZGÜRLÜKLERİN ENGELLENMESİNE KARŞIYIM"

Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Hadise'nin o paylaşımı;

Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi

"HERKES KURALLARA UYACAK"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2 Ağustos'ta sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Yapılan açıklamada "Katalog suçlarına uymadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı" ifadelerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Name:

Maması kesilen ağlıyor

256
20
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Etna null:

zukerberg parasını alıyor ABD toplumları yönlendiriyor sen de derdini çekiyorsun. Bırak kapalı kalsın.

185
16
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Revolver:

yasaklarla bir yere varamazsınız. beğenmeyenin kullanmak istemeyenin kullanmama,çocuklarına kullandırmama özgürlüğü var. ama kullanmak isteyenin de bir özgürlüğü var.

29
170
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XYZ:

Maalesef haklısın

23
128
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Emre Ürker:

Dua et İsyan etme

81
15
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Zarif Müslim:

rahat oranı buranı ac diye evet haklısın hemen Instagramin açılması lazım

75
11
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Ferhat w2w Demir:

müşteri azaldı galiba

82
3
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Demir Acer:

sosyal medyada kazancindan devlete 3 kurus vergi vermiyor, kalkmis agliyor

74
3
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YalancıSavar:

'Özgürlük' kelimesiyle bu emperyalistler devleti yıktı. Milletleri kendi ırkı arasına fitne sokup birbirini öldürttü. Bu kelimeyi bi tek biz yerinde kullanıp avantaja çeviremiyoruz. Bu bu kelime için ABD de Özgürlük anıtı dikti... sihirli kelime. Dikkat edin aldanmayın... Sizin özgürlüğünüz benim özgürlüğümü kısıtlıyor...

72
3
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Mehmet Kan:

sana sıkıntı yok senin mabatlar herzaman açık zaten.

49
3
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