Ders niteliğinde sözler! Kemal Sunal'ın inşaat firmalarıyla ilgili anısı yeniden gündem oldu

Birçok ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılırken; Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ili vuran depremlerde 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Bölgede OHAL ilan edilirken; bu süreçte yaptıkları binalar yurttaşlara mezar olan müteahhitler ve sorumlular hakkında da işlem başlatıldı.

KEMAL SUNAL'IN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

İnşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılmaya devam ederken; Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinin başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları bir olay tekrar gündem oldu.

"VİCDANIMA NASIL HESAP VERİRİM?"

Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını böyle anlattı: "Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. 'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki; 'Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda.'

İşte Gül Sunal'ın o paylaşımı;