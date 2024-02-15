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İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

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İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.

Müstehcen görüntülerinden dolayı sık sık dünya basınında geniş yankı uyandıran İngiltere'nin yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Yarışmacıların oldukça samimi olduğu yarışmanın sunuculuğunu ise kahkahasıyla tanınan Saba Tümer yapacak.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Gain'de yayınlanacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken "Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek" demesi de dikkat çekti. Kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve partnerini bulamayan kişiler elenecek.

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Saba Tümer Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (10)

ORHAN ORHAN:

REZALET..... RÜTÜK acil nerdesin,

98
6
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Aynur Yüksel:

Yuh artık nasıl bir igrençlik bu

58
6
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Yusuf Ay:

Lanetliyorum. Bu yayına izin veren kurum kuruluş ve yöneticileri de lanetliyorum...

52
5
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Cüneyt Coşkun:

Tankla tüfekle savaşla ekonomik saldırılara ne varsa denediler yıkamadılar. Ne yazık ki şimdi ahlak edep gelenek görenekleri ayaklar altına alarak eşcinsellikle fuhşiyatla deniyorlar. Rabbim bizleri ve neslimizi korusun, inşaellah bu program da başlamadan biter.

36
4
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ORHAN ORHAN:

REZALET

33
6
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Gürcan Yilmaz:

Bu yarismaya katilanlari, yapimcisi sunucusu, sponsoru ve kim varsa Ahlak masasina sevk edilip Cezai islem uygulanmali. Burasi Müslüman Türk devleti, Nefse hükmetmeye calisan seytanin oyuncagi olmus zibidilere firsat verilmemeli

26
4
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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Hangi ahlak masasına? Zinayı suç olmaktan çıkartan AKP nin ahlak masasına mı?

yanıt4
yanıt1
DEVLET:

devlet baba bunu ve buna benzer yayınları çoluk çocuk gençlik izleyip özeniyor evliler iradesi zayıflar etkileniyor toplumları ahlaksızlık derinden etkiliyor acil müdahale devlet baba acil

20
1
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faruk :

soydaşlarından programı almışlar, kendileri yapıyorlar reziller...

16
1
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DODOK DODOK:

Tümer hanıma sormak lazım; bu programa kız kardeşiniz de katılmak istese destekler misiniz...

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