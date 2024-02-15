İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı

Müstehcen görüntülerinden dolayı sık sık dünya basınında geniş yankı uyandıran İngiltere'nin yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Yarışmacıların oldukça samimi olduğu yarışmanın sunuculuğunu ise kahkahasıyla tanınan Saba Tümer yapacak.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Gain'de yayınlanacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken "Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek" demesi de dikkat çekti. Kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve partnerini bulamayan kişiler elenecek.