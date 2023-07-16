Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu

Bir döneme damga vuran İngiliz aktrist ve şarkıcı Jane Birkin hayatını kaybetti. Bakıcısı oyuncunun cansız bedenini bakıcısı buldu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Fransız gazetesi Le Parisien ve Fransız TV'si BFM TV'nin aktardığı haberlerde Birkin'in cansız bedeninin Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

"SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU"

76 yaşındaki sanatçı 1969 yılında sevgilisi Fransız müzisyen Serge Gainsbourg ile söylediği, "Je t'aime…moi non plus" isimli şarkıyla ününü uluslararası arenaya yaymıştı. Fransız Le Parisien gazetesi, "Fransızların en sevdiği İngiliz kadını" olarak tanımladığı Birkin'in son dönemde sağlık sorunları yaşadığını aktardı. Birkin'in sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal ettiği belirtildi. Birkin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada konserlerini iptal ederek, "Ben her zaman büyük bir iyimser oldum ve sizlerin karşısına çıkıp konser vermek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu anladım" demişti.