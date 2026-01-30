Haberler

İnci Taneleri'nde Azem ortaya çıktı

Güncelleme:
Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri, yeni bölümünde Azem'in kayboluşuyla izleyicileri merak içinde bıraktı. Aleyna'nın ölüm haberi ise şok etkisi yarattı. Herkes Azem'in akıbetini öğrenmek için büyük bir bekleyiş içinde.

KANAL D'nin üçüncü sezonuyla ekrana gelen İnci Taneleri, aksiyon ve duygu yüklü bölümüyle izleyiciyi nefessiz bıraktı. Günlerdir kayıp ilanlarıyla aranan Azem'in akıbeti bu bölümde netlik kazanırken, dizide tansiyon zirve yaptı.

AZEM'İN KAYBOLUŞU HERKESİ YIKTI

İzleyicinin merakla beklediği İnci Taneleri, heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Azem'in aile yemekleri öncesi bir anda ortadan kaybolması herkesi şoke etti. Uzun süredir kendisinden haber alınamaması, kaçırılmış olabileceği şüphesini doğurdu. İzzet, Azem'in odasından bilgisayarıyla birlikte bazı eşyalarının da çalındığını fark etti. Otelde krize giren Nehir ise hastanede tedavi altına alındı.

ALEYNA ÖLDÜ

Herkesi sarsan bir başka gelişme de Aleyna'nın ölüm haberi oldu. Haberi alan Necmi büyük bir yıkım yaşadı. Azem'den haber alamayan İzzet ve Zerre sokaklara kayıp ilanları astı. Polis ise Azem'in telefonunun ormanda parçalanmış halde bulunduğunu bildirdi. Bu sarsıcı haber, Azem'in ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

CİHAN VE NUSRET, REYYAZ'A MEYDAN OKUDU

Talip'i şüpheli gören Cihan bu kez onun peşine düştü. Fabrikadaki haklarını isteyen Cihan ve Nusret, Reyyaz'ın fabrikaya ortak olduğunu öğrendi. O gece Reyyaz'ın mekanlarına baskın düzenleyen Cihan, Nusret, Necmi ve Berzan yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

FERDA'NIN ÇARESİZ BEKLEYİŞİ

Ferda çaresiz şekilde hastaneye yattı. Süre giderek daralınca Ferda'nın eşi, Nergis ve Kasım'a ulaştı. Nergis bir kez daha şansını denedi ve Cihan'la konuştu. Belki de babasının vasiyetini yerine getireceğini düşünen Cihan, iliğini vermeyi kabul etti.

AZEM PİRAYE'NİN EVİNDE

Dizinin bölüm finalinde büyük heyecan yaşandı. Dört bir koldan aranan Azem'in, Piraye'nin evinde olduğu ortaya çıktı.

BKM imzalı İnci Taneleri yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
