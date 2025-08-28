İnan Kıraç hastaneye kaldırıldı, tedavisi yoğun bakımda sürüyor

İş dünyasının duayen isimlerinden İnan Kıraç, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Tedavi sürecini, uzun süredir küs olduğu ancak geçtiğimiz haftalarda barış sağladığı kızı İpek Kıraç yakından takip ediyor.

Koç Ailesi'nin damadı, Kıraça Holding'in kurucusu İnan Kıraç, evinde süren tedavi sürecinin ardından, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastane, Koç Ailesi'ne ait olması nedeniyle sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

KIRGINLIK SONA ERMİŞTİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Kıraç'ın yoğun bakım sürecinde yanında kızı İpek Kıraç yer alıyor. Uzun yıllar süren küslüğün ardından baba-kız, kısa bir süre önce Ümraniye'deki özel hastanede bir araya gelmişti. Bu buluşma, aile içinde yumuşama sinyali olarak değerlendirilmişti.

DUYGUSAL BULUŞMA KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

İpek Kıraç'ın hastane odasında ziyaret ettiği babasıyla sarılarak verdiği fotoğraf, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yıllar sonra gerçekleşen ilk temas, hem aile çevresinde hem de iş dünyasında dikkat çekmişti.

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

İnan Kıraç'ın yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu, tedavisinin uzman doktorlar eşliğinde sürdüğü öğrenildi. İpek Kıraç'ın babasının başucundan ayrılmadığı, süreci yakından takip ettiği ve sağlık durumu hakkında sürekli bilgi aldığı belirtiliyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
