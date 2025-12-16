İmza atmadı, sessiz kaldı! Günay Musayeva'dan Tolga Karel'e sert çağrı

Haberler

Güncelleme:
Manken Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel hakkında sessizliğini bozdu. Musayeva, ilk çocuğu Cihangir'i reddettiğini öne sürdüğü eski eşi Karel'e sert sözlerle seslendi. Oğlunun yok sayıldığını öne süren Musayeva, "Oğlumun yaklaşık 5 yıldır hayali Disneyland'e gitmek. Bunu anlattım. Oğlum sesli mesaj attı. 'Lütfen dedi, izin kağıdını gönderir misin?' Belki dedim doğum gününde insafa gelir. Göndermedi" ifadelerini kullandı.

  • Günay Musayeva, oğlu Cihangir'in Disneyland hayalini gerçekleştirmek için Tolga Karel'den izin kağıdı istediğini ancak cevap alamadığını belirtti.
  • Musayeva, Cihangir'in sağlık sorunları için İngiltere'de doktor randevusu aldığını ve bunun için de izin kağıdına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
  • Musayeva, Tolga Karel'in 4 çocuğu olduğunu gösterdiğini ve 5. çocuğu Cihangir'i gözden çıkardığını iddia etti.

Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel ile yaşadığı sürece ilişkin sessizliğini bozarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocukları Cihangir konusunda yaşananlara tepki gösteren Musayeva, katıldığı 'Biz Bize' programında Karel'e açık bir çağrıda bulundu.

Yaşadıklarını samimi bir dille anlatan Musayeva, oğlunun varlığının yok sayılmasına isyan etti. Oğlunun hastalandığı dönemde en büyük hayalinin Disneyland'a gitmek olduğunu dile getiren Musayeva, babasından izin alamadığı için Cihangir'i yurt dışına çıkaramadığını ve bu nedenle hayalini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

"5.ÇOCUĞUNU GÖZDEN ÇIKARMIŞ"

Ünlü isim programda şu ifadeleri kullandı:

"Cihangir hastalandı, sağlık sorunları çıktı. Bunun için İngiltere'de önemli bir doktordan randevu aldım. Babasına yazdım, ki sağlık sorunları için, lütfen izin kağıdı gönderir misin diye. Yaklaşık 5 yıldır hayali Disneyland'e gitmek. Bunu anlattım. Mesaj attı, sesli mesaj attı. Lütfen dedi, benim hayalim. İzin kağıdını gönderir misin? Belki dedim doğum gününde insafa gelir. Çocuğun sesini dinler belki bir şey olur. Göndermedi. Yine cevap alamadık, göndermedi. Kendisinden hiçbir zaman maddi manevi bir beklenti içinde olmadık. Biz aştık artık bu konuları. Cihangir'le kabullendik. Şimdi 4 çocuğu olduğunu gösteriyor. 5. çocuğunu gözden çıkarmış."

"UMARIM ŞU AN İNSAFA GELİR"

Kırgınlıklarını belirten anne sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Bir çocuk bunu rica ediyor. Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacaksın. Yapabileceğin tek şey sana en yakın konsolosluğa gidip bir imza atmak. Bu sadece beş dakika zamanını alacak. Bu kadar acımasız olma, biraz insafa gel. Bunu insanlık için yap, kendi çocuğun olarak görme. Herhangi bir çocuğun hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olacaksın. Oğlumu sadece Gürcistan ve Azerbaycan'a götürebiliyorum. Umarım şu an insafa gelir, hayatında bir kere insanlık için bir şey yapar. Sağlık sorununda bile göndermedi ben yani bilmiyorum prosedür gereği bizim bu izin kağıdına 18 yaşına dek ihtiyacımız var. Hiçbir şekilde, hepsini görüyor, okuyor ve dönmüyor."

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Bu şeref yoksunu karelin neden abd ye kaçtiği belli oldu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Ulan tolga denilen adam sana soyluyorum buradan bir tc vatandasi olarak sizi tanimam ama yuh sana o cocuga o travmalari neden yasatiyorsun senin cocucugun senden turemis sahip cilmayacaksan niye yapiyorsun onun hakkini cehennemdemi odeyeceksin insan ol yaratik

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

