İmajını tazeleyen Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü
39 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, siyah saçlarını sarı tonlarına boyatarak bambaşka bir imaja kavuştu. Yeni tarzıyla gündeme gelen oyuncu, "40 yaş sendromu mu bu?" sorusuna ise "Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor yaklaşıyor" sözleriyle karşılık verdi.

Ekranların sevilen oyuncularından Gonca Vuslateri, bu kez kariyerinden çok tarzıyla gündemde. Sürprizli kişiliğiyle dikkat çeken Vuslateri, alışılmış imajını geride bırakarak hayranlarını şaşırttı.

İMAJINI TAZELEDİ

Bir süredir Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde başrol performansıyla övgü toplayan ünlü isim, yıllardır vazgeçilmez rengi olan siyah saçlarına veda etti. 39 yaşındaki oyuncu, sarı tonlarına geçerek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Hem sahnedeki enerjisi hem de kendine has üslubuyla magazinin ilgisini üzerine çeken Vuslateri, bu değişimiyle de konuşulmayı başardı. Yeni imajıyla ilgili gelen "40 yaş sendromu mu bu?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi, "Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor yaklaşıyor."

