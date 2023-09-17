İlyas Salman, Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerini eleştirdi

Oyuncu İlyas Salman, Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerini eleştiren bir paylaşım yaptı. Güney ailesi ile Abdullah arasındaki tartışmaya katılan Salman, politik görüşlerinin şiddeti savunmadığını belirtti.

Güney ailesi ile Abdullah arasındaki tartışmaya oyuncu İlyas Salman da katıldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Salman, "Dürüst olalım, Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok. Politik görüşümüz idrakımızı örtülememeli. Haluk Kırcı güzelleyen sağcıdan farkımız olsun." diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımı yaptı.

Mungan'a yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere tepki gösteren Yılmaz Güney'in ailesi ise "Her türlü kanuni hakkımızı kullanacağız" dedi.