İlyas Salman, 'Çiçek Abbas' Minibüsü ile Anılarını Yeniledi

Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman, Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte Araba Müzesi'ni gezdi. 'Çiçek Abbas' filminde kullandığı minibüsü gören Salman, duygusal anlar yaşadı ve filmden unutulmaz replikleri canlandırdı.

TÜRK sinemasının usta ismi İlyas Salman, Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte Dokumaparkı'ndaki Araba Müzesi'ni gezdi. Salman, yıllar önce 'Çiçek Abbas' filminde kullandığı minibüse binerek eski günleri andı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Türk sinemasının usta oyuncusu İlyas Salman'ı Dokumapark'ta ağırladı. Ziyarette Başkan Kocagöz ile İlyas Salman, Araba Müzesi'ni gezdi. Salman, 'Çiçek Abbas' filminde kullanılan minibüsü görünce duygusal anlar yaşadı. Minibüse binerek eski günleri hatırlayan sanatçı, Başkan Kocagöz ile filmden unutulmaz replikleri canlandırdı. Film repliklerinin söylendiği anlarda müzede bulunan ziyaretçiler alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlar, Başkan Kocagöz ve İlyas Salman'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ÇİÇEK ABBAS, BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL'

Salman, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu araba Alibeyköy-Aksaray hattında 1 yıl boyunca gidip geldi. Acemiliğimi bu arabada yendim, araba kullanmayı öğrendim. Hayatım boyunca hep yönetildim. Okulda öğretmen, evde babam, gişede patron, askerde komutan. Ama ilk defa kendimi yönettiğim bir işin içinde buldum. 'Çiçek Abbas' filmi benim için çok özel. Mesut Başkana bana bu jesti yaptığı için teşekkür ederim desem de ödeyemem, alacağın olsun başkan."

BAŞKAN KOCAGÖZ: İYİ Kİ VARSINIZ

Başkan Kocagöz ise İlyas Salman'a duyduğu saygı ve sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"İyi ki varsınız, Allah size uzun ömür versin. Gerçekten Türkiye'de hiçbir zaman unutulmayacak bir insansınız. Hepimizi çocukken heyecanla izleten, gençlerimize hala ilham veren bir sanatçısınız. Ayrıca bu müzeyi oluşturan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
