Üye Girişi
Haberler

İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış

İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu İlker Ayrık, geçmişte sunduğu 'Yaparsın Aşkım' programında yaşanan bir olayın program ve kanala milyonlarca lira ceza getirdiğini itiraf etti.

Uzun yıllar boyunca ekranların sevilen programları 'Yaparsın Aşkım' ve 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programlarını sunan İlker Ayrık, Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü oyuncu, burada geçmişte sunduğu programların bir bölümünde başına gelen talihsiz bir olayı anlattı.

"BENİ BAŞKASIYLA DÜŞÜN"

Ayrık, bir kadın yarışmacının eşini motive etmek için söylediği, "Beni başkasıyla düşün" sözlerinin, programa ve kanala milyonlarca lira ceza getirdiğini, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ağır bir ceza aldıklarını itiraf etti. Sevilen oyuncu, söz konusu cezanın kanalın aylık kazancının büyük bir bölümünü içerdiğini dile getirdi.

Ekranlara bir süre ara veren İlker Ayrık, şu sıralarda İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde bulunan 17 dönümlük bir arazide ailesiyle birlikte doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

 Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak
Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Bi önemi yok fıs

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Kac kisi Merak ediyordu acaba ?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar dizisi İpek kimdir? Ayta Sözeri Bahar dizisine mi girdi? Real Madrid Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Celtic Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.