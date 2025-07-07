İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor

İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
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İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
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Gezi Parkı davasında ilk kez hâkim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım, gözyaşları içinde yaptığı savunmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. "Kimseyi yönlendirmedim, yaşam hakkımı istiyorum" diyen Barım, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarını dile getirerek, "Her tarafım mosmor. Lütfen izin verin, sağlıklı yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın yargılanmasına başlandı. Barım hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Ayşe Barım ile avukatları katıldı. İddianamede, Barım'ın söz konusu suçlamayla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gazeteci Dilek Yaman'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre, duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Barım, "Ben onların patronu değilim. Menajeriyim.' 'Her gün oyuncularımı ararım. Ben işimi güzel yapan biriyim. İşlerimi yürütmek için görevimin icabı yapılan görüşmelerdir. Oyuncular biz kendimiz gittik, kimse beni yönlendirmedi. Bir oyuncu istemiyorsam gitmem gibi bir ifade vermiş. Bunlar iddianamede yok. Ne yazık ki en büyük delil kullanılmamış. 12 oyuncudan 9'u savcılığa davet etmiş. Savcılığa gidip ifade vermişler. Bunların iddianamede yeri yok korkuyorum bu yüzden. Kimseyi yönlendirmedim. Ben onlar orada olduğu için gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi, 6 Şubat depreminde olduğu gibi. Benim onur ve itibarım ülkeye ulan sevgim ayaklar altına alındı. Buna isyan ediyorum.' Enver Aysever gibi tanıklar , ben tutuklandıktan sonra mesaj paylaşmış.

İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor

Geziden bağımsız bir şeyler yazmışlar. Benimle ilgili tanık ve olmuşlar. Onların da bir bilgisi olmadığını söylemiş. Bunlar da yer almıyor iddianamede.. Alabora ile konuşmuşum bildiri hazırlamış ve demişim ki lütfen bu bildiriyi yayınlama Ben çok temkinli biriyim. Kimse toplu olarak verilen bir bildiriden sorumlu olmasın diye yayınlamayın dedim. Ne var bunda.. Osman Kavala ile görüşmüşüm. Evet Fatih Akın filmi için görüştüm. Gezi parkı olayından bir yıl sonra. 161 gündür tutuklu yargılanıyorum.

"KALBİMDE 6 AYRI RAHATSIZLIK TESPİT EDİLDİ"

Buraya gitmeden tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 ayrı rahatsızlık tespit edildi. Bütün bunlar olurken ben çok kötü koşullarda cezaevinde kalıyorum. Asliye ceza hakimi beni itiraz üzerine tahliye etmişken yeniden tutuklandım. Bu ceza haksız ve orantısızdır. Yaşam hakkımı geri istiyorum. Benim yaşam hakkım onurum.. ağladı.. sizin vicdanınıza güveniyorum. Ayşe Barım, mahkeme salonunda yaptığı savunmada duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, kolundaki morlukları göstererek yaşadıklarını anlattı. Hastanede tetkik yaptırmasına izin verilmediğini belirten Barım, "Her tarafım mosmor. Ameliyat öncesi işlemlerin orada yapılmasını istemedim. Lütfen izin verin, ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç, Hakan Kurtaş'ın da aralarında bulunduğu bazı ünlüler duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gitti.

İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor

Ayşe Barım'ın yargılandığı davada savunma aşaması tamamlandı. Barım, mahkeme salonunda gözyaşları içinde ifade verirken, duruşmada tanıklar da dinlendi.

İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor

Tanık olarak dinlenen usta oyuncu Şebnem Sönmez, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili verdiği ifadede Ayşe Barım'a dair çarpıcı bir beyanda bulundu. Sönmez, "Gezi Parkı'na katılmam da asla Ayşe Barım'ın katkısı yoktur" ifadeleri kullandı. Oyuncu Metin Yıldız ise tanık kürsüsünden şu ifadeyi verdi: "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'nda oyuncuları yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok."

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler adliyeye akın etti
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDeli:

hala propaganda peşindesin aynı gezi olaylarındaki gibi. ayağın kayıp düşmüşsündür bişey olmaz sizin gibilerine. öyle telefon açarak ünlü maşaları ağaç kesiliyo diyerek ortaya çıkarmaya benzemez Ayşe . hadi şimdi öde ihanetinin bedelini. bu vatanın ekmeğini yiyip hanet eden birgün ekmeği yediği yerden kurşunu yer . ileride oyna ağlama boşa

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Haber Yorumlarımuhammed temiz:

ne oldu cicim ne demişler yediğin hurmalar gün gelir bir yerlerini tırmalar??

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

En çok parayı bizler üzerinden bunlar kazanırlar ama toplamında baktığında hep mağdur kendileridir.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bunlar timsah gözyaşları ülkeyi anarşi ortamına sürüklemeye kilisenin hakkı yoktur. Gerekli cezayı almalı

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Haber YorumlarıÇekiliş Hesabı:

bu karı içeri girdiğinden beri muhalif olayların hiçbirinde ne şarkıcılar ne oyuncular eski tepkilerini gösteriyor sosyal medyada bi pasif kaldılar yoksa oya bıka sğrekli kıyameti koparırlardı demekki bu organize ediyomuş

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