İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın yargılanmasına başlandı. Barım hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini kısmen ya da tamamen yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Ayşe Barım ile avukatları katıldı. İddianamede, Barım'ın söz konusu suçlamayla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gazeteci Dilek Yaman'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre, duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Barım, "Ben onların patronu değilim. Menajeriyim.' 'Her gün oyuncularımı ararım. Ben işimi güzel yapan biriyim. İşlerimi yürütmek için görevimin icabı yapılan görüşmelerdir. Oyuncular biz kendimiz gittik, kimse beni yönlendirmedi. Bir oyuncu istemiyorsam gitmem gibi bir ifade vermiş. Bunlar iddianamede yok. Ne yazık ki en büyük delil kullanılmamış. 12 oyuncudan 9'u savcılığa davet etmiş. Savcılığa gidip ifade vermişler. Bunların iddianamede yeri yok korkuyorum bu yüzden. Kimseyi yönlendirmedim. Ben onlar orada olduğu için gittim. Tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi, 6 Şubat depreminde olduğu gibi. Benim onur ve itibarım ülkeye ulan sevgim ayaklar altına alındı. Buna isyan ediyorum.' Enver Aysever gibi tanıklar , ben tutuklandıktan sonra mesaj paylaşmış.

Geziden bağımsız bir şeyler yazmışlar. Benimle ilgili tanık ve olmuşlar. Onların da bir bilgisi olmadığını söylemiş. Bunlar da yer almıyor iddianamede.. Alabora ile konuşmuşum bildiri hazırlamış ve demişim ki lütfen bu bildiriyi yayınlama Ben çok temkinli biriyim. Kimse toplu olarak verilen bir bildiriden sorumlu olmasın diye yayınlamayın dedim. Ne var bunda.. Osman Kavala ile görüşmüşüm. Evet Fatih Akın filmi için görüştüm. Gezi parkı olayından bir yıl sonra. 161 gündür tutuklu yargılanıyorum.

"KALBİMDE 6 AYRI RAHATSIZLIK TESPİT EDİLDİ"

Buraya gitmeden tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 ayrı rahatsızlık tespit edildi. Bütün bunlar olurken ben çok kötü koşullarda cezaevinde kalıyorum. Asliye ceza hakimi beni itiraz üzerine tahliye etmişken yeniden tutuklandım. Bu ceza haksız ve orantısızdır. Yaşam hakkımı geri istiyorum. Benim yaşam hakkım onurum.. ağladı.. sizin vicdanınıza güveniyorum. Ayşe Barım, mahkeme salonunda yaptığı savunmada duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, kolundaki morlukları göstererek yaşadıklarını anlattı. Hastanede tetkik yaptırmasına izin verilmediğini belirten Barım, "Her tarafım mosmor. Ameliyat öncesi işlemlerin orada yapılmasını istemedim. Lütfen izin verin, ben sadece sağlıklı yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola, Selma Ergeç, Hakan Kurtaş'ın da aralarında bulunduğu bazı ünlüler duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gitti.

Ayşe Barım'ın yargılandığı davada savunma aşaması tamamlandı. Barım, mahkeme salonunda gözyaşları içinde ifade verirken, duruşmada tanıklar da dinlendi.

Tanık olarak dinlenen usta oyuncu Şebnem Sönmez, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili verdiği ifadede Ayşe Barım'a dair çarpıcı bir beyanda bulundu. Sönmez, "Gezi Parkı'na katılmam da asla Ayşe Barım'ın katkısı yoktur" ifadeleri kullandı. Oyuncu Metin Yıldız ise tanık kürsüsünden şu ifadeyi verdi: "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'nda oyuncuları yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok."