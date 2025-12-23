İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

Ruhsar, Bihter, Camdaki Kız ve Taş Kağıt Makas gibi yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Ataizi, bu kez oyunculuğuyla değil, günlük hayattaki görüntüsüyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, önceki gün Şişli'de objektiflere yansıdı. Yağmurlu havaya karşı aldığı önlemle dikkat çeken Ataizi'nin kullandığı aksesuar, ilk bakışta başörtüsü sanıldı.

Ancak kısa süre sonra bunun yağmurdan korunmak için tercih edilen önden bağlamalı plastik bir yağmurluk olduğu anlaşıldı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN TERCİHİ KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

Ataizi'nin bu tercihi kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı konu hakkında yorum yaptı. Sosyal medyada "İlk başörtü sandım", "Güzel ürünmüş" gibi yorumlar yapıldı.