İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı Haber Videosunu İzle
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı
'Ruhsar' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Hande Ataizi, önceki gün Şişli'de görüntülendi. Yağmura karşı aldığı önlemle dikkat çeken oyuncunun, ilk bakışta başörtüsü sanılan aksesuarının aslında önden bağlamalı plastik bir yağmurluk olduğu ortaya çıktı. Ataizi'nin tercihi kısa sürede gündem oldu.

  • Hande Ataizi, Şişli'de yağmurdan korunmak için önden bağlamalı plastik bir yağmurluk taktı.
  • Hande Ataizi'nin taktığı yağmurluk, ilk bakışta başörtüsü sanıldı.
  • Sosyal medyada kullanıcılar, Hande Ataizi'nin yağmurluğu hakkında 'İlk başörtü sandım' ve 'Güzel ürünmüş' gibi yorumlar yaptı.

Ruhsar, Bihter, Camdaki Kız ve Taş Kağıt Makas gibi yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Ataizi, bu kez oyunculuğuyla değil, günlük hayattaki görüntüsüyle gündeme geldi.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

Ünlü oyuncu, önceki gün Şişli'de objektiflere yansıdı. Yağmurlu havaya karşı aldığı önlemle dikkat çeken Ataizi'nin kullandığı aksesuar, ilk bakışta başörtüsü sanıldı.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

Ancak kısa süre sonra bunun yağmurdan korunmak için tercih edilen önden bağlamalı plastik bir yağmurluk olduğu anlaşıldı.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

ÜNLÜ OYUNCUNUN TERCİHİ KISA SÜREDE ÇOK KONUŞULDU

Ataizi'nin bu tercihi kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı konu hakkında yorum yaptı. Sosyal medyada "İlk başörtü sandım", "Güzel ürünmüş" gibi yorumlar yapıldı.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

Yorumlar (2)

Simu:

ne alakası var..

Beğen1
Beğenme0
yanıtYanıtla
N. Harp:

evet, yazmayi takmis ...sadece poposunu acmis

Beğen0
Beğenme0
yanıtYanıtla

