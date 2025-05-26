İlhan Şeşen hayatını kaybetti

İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Haber Videosu

Bir süredir kanserle mücadele eden usta sanatçı İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. 76 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti.

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi hafızalara kazınan şarkıların yaratıcısı olan Şeşen, yalnızca sesiyle değil, sözü ve besteleriyle de Türk müziğinde derin izler bıraktı. Yarım asrı aşkın kariyeri boyunca dinleyicilerine duygusal, yalın ve etkileyici eserler sunan sanatçı, hem solo çalışmalarıyla hem de Grup Gündoğarken dönemindeki üretkenliğiyle sevildi.

İKİ SENE ÖNCE TEŞHİS KONULMUŞTU

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ve o tarihten bu yana tedavi gören sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN İLK MESAJ

Ünlü sanatçının ailesi acı haberi şu mesajla duyurdu: Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun

İlhan Şeşen hayatını kaybetti

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı.[3] 2017'den beri Sunay Akın'la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı.

Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele verdiği kansere yenik düştü. 2023 yılında akciğer kanserine yakalanan ve o tarihten bu yana tedavi gören sanatçı, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevenlerine sabır diliyorum

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

Allah rahmet etsin

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDerunum:

Allah rahmet eylesin. Hepimiz bir gün gideceğiz, kaçınılmaz son.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcenk pamukcu:

birbir gidiyorlar

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan:

allah ameline gore rahmet eylesin.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı

Ebru Yaşar, şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.