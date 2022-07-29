İlhan İrem... 'ANLASANA'YI BESTELEDİĞİ YER PARK OLUYOR! - Haberler

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İlhan İrem... 'ANLASANA'YI BESTELEDİĞİ YER PARK OLUYOR!

İlhan İrem... 'ANLASANA'YI BESTELEDİĞİ YER PARK OLUYOR!

İlhan İrem'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, sanatçının Bursa'da 1974 yazında "Göklerden ve denizlerden gelen Anlasana'yı bestelediğim yer" dediği Burgaz'daki Aytepe mevkii, Mudanya Belediyesi tarafından park olarak projelendiriliyor.

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İlhan İrem'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, sanatçının "Müzik tarihimde milat olan, en önemli eserimi oluşturduğum sahil" dediği Aytepe mevkiinde incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'Anlasana'nın doğduğu yeri 'İlhan İrem Anlasana Parkı' yapacaklarını söyledi.

İlhan İrem... 'ANLASANA'YI BESTELEDİĞİ YER PARK OLUYOR!

"ANLASANA PARKININ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ"

İlhan İrem'e söz verdiğini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şöyle konuştu:

* En son konuşmamız da yine bu konudaydı. Bana 'Göklere gittiğim zaman, o bahçede uyumayı isterim' demişti.

Burası dışında Bursa'ya gelmek istemediğini söylemişti.

Daha sonra eşiyle İstanbul'da yaşamaya karar verdiklerini ancak 'İlhan İrem Anlasana Parkı'nın yapılmasını istediğini söylemişti.

* Parkın proje çalışmalarına başladığımızı, en kısa zamanda biteceğini, park bitince de açılışını beraber yapmak istediğimizi anlattım.

İlhan İrem'in de dediği gibi en ölümsüz sevgilerin, sonsuz denen göklerin, her şeyin bir sonu varsa, ayrılıkların da sonu var.

* Çok kısa bir süre içerisinde burada parkımızı hayata geçirecek, İlhan İrem'e ve Mudanyamıza yakışan, böylesine değerli bir müzisyeni hakkıyla anmamıza vesile olan bir müzik parkını hayata geçireceğiz.

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