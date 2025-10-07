'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

Haberler

Güncelleme:
Şarkıcı Berdan Mardini ile eşi Dilara Talay'ın evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Talay, sosyal medyada Mardini'yi takipten çıkarıp soyadını kaldırdı. Mardini'nin "Saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir" paylaşımı ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Şarkıcı Berdan Mardini, son paylaşımıyla yeniden özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü türkücünün, eşi Dilara Talay ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Mardini'nin eşi Dilara Talay, sosyal medyada eşini takipten çıkararak soyadını kaldırdı. Bu hareket, çiftin arasının bozulduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

"SEVMESİNE RAĞMEN GİTMEK…"

Berdan Mardini ise sosyal medya hesabından yaptığı manidar bir paylaşımda "Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, takipçileri tarafından evlilikteki krize gönderme olarak yorumlandı.

İKİ YILLIK İLİŞKİ EVLİLİKLE SONUÇLANMIŞTI

Mardini, 2021'de olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den olan iki çocuğunun ardından, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Sessiz sedasız gerçekleşen nikahı, Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıymıştı.

