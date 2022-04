İhanet İddiası Sonrası Flaş Açıklama

Son dönemde iddialı pozlarıyla konuşulan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ALDATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.

AMİNA MUADDİ İLE Mİ ALDATTI?

Asap Rocky iddiaya göre Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı. Riri Amina Muaddi'yi takipten de çıktı. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir işbirliği yapmıştı.

RİHANNA YAKALADI!

İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı.

Gündeme bomba gibi düşen ihanet haberlerinin ardından ilk açıklama ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi'den geldi.

"TAMAMEN YALAN!"

İlişki iddiasını yalanlayan Muaddi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın; bir yanıtı ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar 'aşağılık' olanların. Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun, ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor."

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Sözlerini sürdüren Muaddi, Rihanna'nın hamileliğine gönderme yaparak, bir insanın hayatının en güzel dönemi olması gereken zamanların bile bu tür söylentilerle geçmesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.

RİHANNA KİMDİR?

Rihanna, 20 Şubat 1988'de Barbados'ta dünyaya geldi. 9 Grammy ödülü sahibi Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş kadınıdır. Saint Michael'da doğup Bridgetown'da büyüdü ve 2003'te albüm yapımcısı Evan Rogers'ın yönetiminde demo kasetler kaydederek müzik endüstrisine girdi. 2005'te ilk albümü Music of the Sun'ı ve sonraki yıl ikinci albümü A Girl like Me'yi piyasaya sürerek ünlendi.

Karayiplerin ilk ve tek milyarder kadını olan Rihanna, 2021 yılında Variety'nin hazırladığı Variety 500 "En Etkili 500 İş İnsanı" listesindedir.

"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarından sonra beşinci kez yer aldı. Forbes'a (2021) göre Rihanna 1.7 milyar dolarlık servetiyle Dünyanın en zengin kadın şarkıcısıdır. Ayrıca Forbes'a göre Rihanna, Oprah Winfrey'den sonra gelen gösteri ve eğlence sektöründeki ikinci en zengin kadındır.

RİHANNA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile birliktelik yaşıyor. 2021 yılının mayıs ayında ASAP Rocky, Rihanna'nın kendisi için 'doğru kişi' olduğunu kabullendiğinden beri hayatının 'çok daha güzel' olduğunu açıklamıştı.

AMİNA MUADDİ KİMDİR?

Amina Muaddi, 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor.

9 yaşından itibaren modaya ilgi duyduğunu söyleyen Muaddi Milano'daki Avrupa Tasarım Enstitüsü'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Vogue için stilist yardımcısı olarak çalıştı.

Özellikle ayakkabı tasarımına ilgi duyan Amina Muaddi 2013'te Milano'ya döndükten sonra Muaddi, o yıl Milano Moda Haftası'nda öne çıkan lüks marka Oscar Tiye'nin kurucu ortağı oldu. Daha sonra Paris'e taşındı ve Alexandre Vauthier ile ayakkabı koleksiyonunda tasarımcı olarak çalıştı. 2017 yılında tasarımcı Oscar Tiye'den ayrıldı ve kendi adını taşıyan markasını piyasaya sürdü.

Amina Muaddi 2018 yılında Fenty'nin kreatif direktörü Jahleel Weaver ile iletişime geçerek Rihanna ile işbirliği hikayesine başlıyor. Jahleel Weaver iki kadının arkadaşlığı hakkında "Kusursuz zevkinin yanı sıra, Amina ve Rihanna'nın bağlantısı arasında gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm bir şey… İkisi de modern kadınlar için tasarım yapan modern kadınlar" ifadelerini kullandı. 2018 yılında Muaddi, Rihanna tarafından Fenty için ayakkabı tasarlaması için işe alındı ve ilk koleksiyonları Temmuz 2020'de piyasaya sürüldü.