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İEÜ Bahar Şenliği Unutulmaz Bir Konserle Sona Erdi

İEÜ Bahar Şenliği Unutulmaz Bir Konserle Sona Erdi
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İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen iki günlük bahar şenliği, Türk rock grubu Adamlar'ın muhteşem konseriyle taçlandı. Festivalde birçok müzik grubu sahne alırken, gastronomi stantları da öğrencilere farklı lezzetler sundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iki gün süren bahar şenliği etkinliklerini unutulmaz bir konserle taçlandırdı. Amfitiyatroda sahne alan Türk rock müziğin sevilen grubu Adamlar, İEÜ öğrencilerine ve mezunlarına muhteşem bir performans sundu.

Bahar coşkusu, kampüsün dört bir yanına yayılırken, şenlik kapsamında düzenlenen müzik festivali de gençlerden tam not aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Grup Turuncu, Deepcheck ve E-Koro'nun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nden Popapella, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Antrasit, Marmara Üniversitesi'nden Birden ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Şantiye adlı müzik grupları, muhteşem performanslarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gastronomi sokaği gibiydi

Kampüs genelinde yer alan yiyecek-içecek stantları sayesinde öğrenciler, farklı lezzetleri tatma fırsatı da buldu. Kampüs, adeta bir mini gastronomi sokağına dönüştü. Waffle'dan Asya mutfağına, el yapımı limonatalardan vegan atıştırmalıklara kadar birçok lezzet, gençlerin büyük beğenisini kazandı. Bahar şenliğinin zirve noktası ise amfitiyatroda gerçekleşen Adamlar konseri oldu. Alanı dolduran binlerce öğrenci ve mezun, gönüllerince dans edip şarkı söyleyerek konserin tadını çıkardı.

Kampüste gerçekleşen ve iki gün boyunca eğlencenin hiç eksilmediği bahar şenliğinde öğrenciler, kulüp stantlarını gezdi; atölyeler, interaktif oyunlar ve sürpriz etkinliklerle gönüllerince zaman geçirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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