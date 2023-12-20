İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses Sosyal Medyada Birbirini Takipten Çıkardı

İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses'in arasının bozuk olduğu ortaya çıktı. İkili birbirini sosyal medyadan takipten çıkardı.

Araları bozuk olan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses'i doğacak olan bebekler de bir araya getiremedi. İkili birbirini sosyal medyadan takipten çıkardılar.

Durak Medya'da yer alan habere göre ikiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, yakın arkadaşlarının katıldığı Baby Shower partisine İdo Tatlıses'in kardeşi Dilan Çıtak Tatlıses'in katılmadığı öğrenildi.

Tatlıses ailesinden sadece Melek Zübeyde Akkaş katılırken Dilan Çıtak Tatlıses'in hala kardeşi İdo Tatlıses ile arasının bozuk olduğu iddia edildi.

Birbirini takipten çıktılar

Öte yandan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses'in birbirini sosyal medya üzerinden takipten çıkardıkları görüldü.