İddialı elbiseleriyle konuşulan Gülşen, bu sefer sahneye eşofmanla çıktı

Yıllardır tercih ettiği iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen, dün akşam Ankara'daki sahnesine eşofmanla çıktı. Gülşen'in uzun kollu bluzla yaptığı tarzı dikkat çekerken "Açacak yeri kalmayınca kapatmaya karar verdi" yorumları yapıldı.

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis cezası yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra yurt dışında oğluyla yaşamaya başladı. Konser için zaman zaman Türkiye'ye gelen şarkıcı, dün akşam Ankara'da sahne aldı.

EŞOFMANLA SAHNEYE ÇIKTI

Uzun zamandır konserlerinde cüretkar elbiseler tercih eden Gülşen, bu sefer eşofman tercih etti. Ünlü bir markaya ait siyah eşofman ve uzun kollu bluz tercih eden Gülşen, yeni boyattığı kırmızı saçlarıyla da dikkat çekti.

"AÇACAK YERİ OLMAYINCA KAPATTI"

Gülşen'in spor tarzını beğenmeyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu kadın soyunmayınca güzel olmuyor" ve "Açacak yeri kalmayınca kapatmaya karar verdi" yorumları yapıldı.