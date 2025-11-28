Haberler

İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı
Ünlü oyuncu Evrim Akın, Bez Bebek dizisinden rol arkadaşı Asena Keskinci'nin günlerdir konuşulan iddialarına karşı, 7 yıl önceki mesajlaşmaların ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajlaşmalarda, Keskinci'nin giydiği bir kıyafetle çekildiği resmini Akın'a atıp, "Nasıl olmuş muyum?" diye sorduğu, ünlü oyuncunun da kalp emojisiyle "İşte bu" yanıtını verdiği görüldü.

  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın 'Bez Bebek' dizisi setinde kendisine kötü davrandığını ve psikolojik baskı uyguladığını iddia etti.
  • Evrim Akın, Asena Keskinci ile 7 yıl önceki mesajlaşmalarında Keskinci'nin bir fotoğrafını paylaştığı ve Akın'ın olumlu yanıt verdiği görüntüleri paylaştı.
  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın babasıyla birlikte olduğunu ve ailesinin dağılmasında payı bulunduğunu öne sürdü.

'Bez Bebek' dizisindeki "Yağmur" karakteriyle bilinen Asena Keskinci, dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Keskinci, dizinin setinde Akın'ın kendisine kötü davranıp psikolojik baskı uyguladığını belirtip, "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Babamla hâlâ birlikteler, aynı evde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

EVRİM AKIN, İDDİALARI REDDETTİ

Akın düzenlediği basın toplantısıyla iddiaları reddederken, Keskinci'nin avukatı Feyza Altun ise, "Asena Keskinci gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusunda kararlıyız." yanıtını verdi.

7 YIL ÖNCEKİ MESAJLAŞMALARI PAYLAŞTI

Akın'dan ise yeni bir adım geldi. Evrim Akın, Keskinci ile 7 yıl önceki mesajlaşmalarının ekran görüntüsünü paylaştı. Söz konusu mesajlaşmalarda Asena Keskinci'nin giydiği bir kıyafetle çekildiği fotoğrafı Evrim Akın'a gönderdiği, "Nasıl? Olmuş muyum?" diye sorup gülümseme emojisi atması dikkat çekti. Akın'ın ise, İşte bu" yanıtını verip kalp emojisini gönderdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini, bunun ardından yıllardır sakladığı bazı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti. Çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia eden Keskinci, o yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu kaydederek Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Keskinci ayrıca Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etmişti. Genç oyuncu, yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediklerini belirtmişti. İddialar bununla da sınırlı kalmamış ve Keskinci, ailesinin dağılmasında Akın'ın payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.

