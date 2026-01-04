Haberler

İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor

İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında yaptığı sürpriz açıklamayla magazin gündemini hareketlendirdi. 73 yaşındaki sanatçı, kalbinin bir kez daha İzmir'de attığını söyleyerek yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı.

  • İbrahim Tatlıses, canlı yayında İzmir'de yaşayan bir kadına aşık olduğunu duyurdu.
  • İbrahim Tatlıses 73 yaşındadır.
  • İbrahim Tatlıses'in geçmişte Adalet Sara, Perihan Savaş, Ayşegül Yıldız ile evlilikleri ve Derya Tuna, Gülçin Karakaya ile ilişkileri oldu.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, canlı yayında yeni aşkını duyurdu. 73 yaşındaki Tatlıses, kalbinin İzmir'de attığını ve orada yaşayan bir kadına aşık olduğunu belirtti. Bu açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve Tatlıses'in yeni aşkının kim olduğu merak konusu oldu. Tatlıses'in özel yaşamı, müzik kariyeri kadar kamuoyunun ilgisini çekiyor. Sanatçı, bugüne kadar birçok evlilik ve uzun soluklu ilişki yaşadı. İzmir vurgulu yeni aşk açıklaması, geçmişte yaşadığı ilişkiler göz önüne alındığında magazin gündeminde yeniden geniş yankı uyandırdı.

İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. 73 yaşındaki usta sanatçı, kalbinin bir kez daha İzmir'de attığını söyleyerek yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Tatlıses, "Aşık oldum. İzmir'de bir tane kara kız var, ona aşık oldum" sözleriyle stüdyodakileri ve izleyicileri şaşırttı.

Ünlü sanatçının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tatlıses'in yeni aşkının kim olduğu ise merak konusu oldu.

ÖZEL HAYATI DAİMA GÜNDEMDEYDİ

İbrahim Tatlıses'in özel yaşamı, müzik kariyeri kadar kamuoyunun ilgisini çekti. Usta sanatçı bugüne kadar birçok evlilik ve uzun soluklu ilişki yaşadı.

Tatlıses'in ilk evliliğini Adalet Sara ile yaptığı ve bu evlilikten Ahmet Salim, Gülşen Sara ve Gülden Ferrah adında üç çocuğunun olduğu biliniyor. Sanatçı, daha sonra oyuncu Perihan Savaş ile evlendi. Bu evlilikten Melek Zübeyde dünyaya geldi.

1980'li yıllarda yaşadığı Derya Tuna ilişkisi ise oğlu İbrahim Tatlıses (İdo) ile taçlandı. Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da geçmişte yaşadığı bir ilişkiden dünyaya geldi ve ilerleyen yıllarda sanatçı tarafından kabul edildi.

Usta sanatçı, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlendi. Bu evlilikten Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift, 2013 yılında yollarını ayırdı. Tatlıses'in son yıllarda adı zaman zaman Gülçin Karakaya ile anılmıştı.

73 yaşındaki sanatçının İzmir vurgulu yeni aşk açıklaması, geçmişte yaşadığı ilişkiler göz önüne alındığında magazin gündeminde yeniden geniş yankı uyandırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalil null:

kalbin Allah icin atsın yolun sonu gorunuyor halen akıllanmadın

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı