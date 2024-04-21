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İbrahim Tatlıses'ten Ceylan'a övgüler

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, türkücü Ceylan'ın yeni şarkısını paylaşarak eski gelinine destek verdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses türkücü Ceylan'a övgüler yağdırdı.

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Oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından red ettiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, türkücü Ceylan'ın yeni şarkısını paylaşarak eski gelinine destek verdi.

Tatlıses Ceylan'ım gurur duydum yine seninle. Başarıların daim olsun " notunu düşmeyi ihmal etmedi. Tatlıses'in paylaşımını görenler ise " Oğluna inat eski gelinini paylaştı " yorumlarını yaptılar.

2 YIL EVLİ KALMIŞTI

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Ceylan, 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile evli kalmıştı

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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