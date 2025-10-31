İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Uzun süredir aralarındaki sorunları çözemeyen baba-oğul, bu kez mahkeme kararıyla gündeme geldi.

UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yapılan başvurunun ardından dikkat çeken bir karara imza attı.

AHMET TATLISES'E ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Mahkeme, Ahmet Tatlıses'in babasına yaklaşmaması için "elektronik takip" uygulamasına hükmetti. Bu kapsamda Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı.

İBRAHİM TATLISES'E İZLEME CİHAZI TESLİM EDİLDİ

Kararın ardından Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaştığında ekipler anında bilgilendirilecek.