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İbrahim Tatlıses konserinde kavga çıktı

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Cratos Casino'da verdiği konserde çıkan kavga güvenlikler tarafından ayırıldı. Tatlıses kavga sırasında sahnede şarkılarına devam etti.

DurakMedya'da yer alan habere göre İbrahim Tatlıses konserinde kavga çıktı.

Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı sorunlar ile sık sık gündeme gelen ünlü türkücünün Cratos Casino da verdiği konser sırasında çıkan kavgayı güvenlikler güçlükle ayırdı.

Türkücünün kavga sırasında hiçbirşey olmamış gibi sahnede şarkılarına devam ettiği görüldü.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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