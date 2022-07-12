İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor - Haberler

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İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülşen Tatlıses'ten olan torunu Berfin genç kız oldu. Dedesine benzetilen Berfin, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Birçok evlilik yapan İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor. İki oğlu ve kızı Dilan Tatlıses ile sık sık gündeme gelen Tatlıses'in ilk evliliği Adalet Tatlı'dan da Gülşen adında bir kızı var. Tatlıses'in çocuklarının yanı sıra torunu da gündem oldu.

DEDESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı. İmparator lakaplı Tatlıses'in torunu Berfin'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kız olan Berfin'in göz yapısının Tatlıses'e benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçili:

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyorİbrahim Tatlıses ve kızı Gülşen Tatlıses

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüttüğü torunu Berfin, dedesine benzerliğiyle dikkat çekiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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