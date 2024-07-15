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İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı

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Geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, hastaneden taburcu oldu. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Tatlıses, duygusal anlar yaşadı.

Günlerdir kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı ameliyatı oldu. 2,5 saatlik ameliyatı başarılı geçen Tatlıses, bugün taburcu oldu.

"SÜPERİM, 5 GÜN SONRA SAHNEYE ÇIKIYORUM"

Muhabir Online'da yer alan habere göre, oğlu Ahmet Tatlı ve doktoruyla birlikte tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkan İbrahim Tatlıses, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla da sohbet etti. Durumunun iyi olduğundan bahseden usta sanatçı "Önce Allah'a sonra doktoruma teşekkür ederim. Ben sahnede kalabilirdim. Süperim, süper iyiyim. Beni insanların duaları yaşatıyor. Allah bitti demeden bitmez. 5 gün sonra Bodrum'da sahneye çıkacağım. Sahnede görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK OĞLU YANINDAN AYRILMADI

Tatlıses'in doktoru ise "İmparator'a yakışır çok güzel bir ameliyat geçirdi. Sağlığına kavuştu. Güzel günler onu bekliyor" dedi. Tatlıses'in yanından bir an olsun ayrılmayan oğlu Ahmet Tatlı da "Allah sevenlerine ve bize bağışladı. Babamız çok iyi. Doktorumuz ve hastane ekibi bizi yalnız bırakmadı. Bütün aile olarak buradaydık. Öyle de olması gerekiyor zaten" şeklinde konuştu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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