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İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti

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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlanıyor. Efsane isim için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan İbrahim Tatlıses "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti" diyerek ağladı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, sanat dünyasını yasa boğdu.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sevenleri, olumsuz hava şartlarına rağmen akın etti.

İBRAHİM TATLISES: O ARABESK'İN PRENSİYDİ

Tören için AKM'ye gelen İbrahim Tatlıses "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Tatlıses, Tayfur hakkında güçlükle konuşarak "Kimse ona bugüne kadar bu unvanı vermedi. Ben prens diyorum ona. Mekanı cennet olsun. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Çok ekmeğini yedim. İbo Show'a geldi, reytingler tavan yaptı. Dışarıdaki kalabalığı gördünüz, konserleri de böyleydi" dedi.

Tayfur'un cenaze namazı, AKM'deki törenin ardından ardından kılınacak. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna ise Yeniköy Aile Mezarlığı'nda uğurlanacak.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSerdal Enginkaya:

Dogru söze ne denir ? Mütavazi kisiligi dogal ve samimi halleriyle tanidik biz o prensi , Rabbim yattigi yeri cennet eylesin

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Haber YorumlarıJokerAllame:

iboyu sevmem

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

Kral diyemiyor guya kendisi imparator ya

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Kral benim diyorsun yani

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

kendini de kral yapıyor heralde. şu adama inanan var mı artık?

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Haber YorumlarıAliya:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah

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Haber YorumlarıSerkan Wash:

halen aklı parada. çok ekmeğini yedim diyor. ibo showda reytingler tavan yaptı diyor. aklı fikri parada. iki büklüm olmuş daha paradan bahseder. ferdiyede hep para ile ilgili sorular sorardı.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Böyle bir sevgi seli hiçbir sanatçıya nasip olmaz

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Haber YorumlarıBud Spencer:

O prens değil kraldi sen ise boş dalkavuksun bunu yaz kenara

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Haber YorumlarıSmgoll Sim:

Şu adamın milyonlarca resmi var iken ağzı açık bir fotoğrafınımi bulabildiniz. Valla pes

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