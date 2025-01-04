İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, sanat dünyasını yasa boğdu.

Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sevenleri, olumsuz hava şartlarına rağmen akın etti.

İBRAHİM TATLISES: O ARABESK'İN PRENSİYDİ

Tören için AKM'ye gelen İbrahim Tatlıses "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Tatlıses, Tayfur hakkında güçlükle konuşarak "Kimse ona bugüne kadar bu unvanı vermedi. Ben prens diyorum ona. Mekanı cennet olsun. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Çok ekmeğini yedim. İbo Show'a geldi, reytingler tavan yaptı. Dışarıdaki kalabalığı gördünüz, konserleri de böyleydi" dedi.

Tayfur'un cenaze namazı, AKM'deki törenin ardından ardından kılınacak. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna ise Yeniköy Aile Mezarlığı'nda uğurlanacak.