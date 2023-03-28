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İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu

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İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Memleketi için her hizmete hazır olduğunu söyleyen Tatlıses, "Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım" dedi.

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken milletvekili başvuruları da hız kesmeden devam ediyor. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi yorumları ve görüşüyle de adından söz ettiren İbrahim Tatlıses de adaylık başvurusunda bulundu.

5. KEZ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI

Geçmişte 4 defa Ak Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Usta isim, aday adaylığı başvuru belgelerini AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na teslim etti.

"HİÇBİR HEMŞERİMİ YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIM"

Başvuru yaptıktan sonra MedyaUrfa'ya konuşan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa'ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa'ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa'ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."

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İbrahim Tatlıses Şanlıurfa AK Parti Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Asım Hekimoğlu:

Bu nasil bir anlayış? Milletvekilliği için başvuru şartları getirilmeli ; Yabancı dil bilme, Lisans mezunu olma, Muhakeme yeteneği vb. Yoksa toplum içinde herhangi bir konuda ön plana çıkan milleti yönetmeye yelteniyor. Siyasi bozulmasın başı...

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erman genç :

Rabbim doymayan nefis ve makam sevdasından korusun insanları, Yürümeye mecali yok adamın milyonları var Yazlığında ölümü bekleyim demiyor işte ne yapacaksa vekil olsa

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zırzop:

kesinlikle parti kapısından içeri sokmayın bu tür arkadaşları herkes işini yapsın

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