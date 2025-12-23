Haberler

İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Güncelleme:
Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti. Romantik teklifin detayları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İbrahim Selim, evlilik teklifinin ardından paylaştığı mesajda, 'Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz' ifadesini kullandı.

  • İbrahim Selim, sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti.
  • İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten'den 16 yaş büyüktür.
  • Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim'in evlilik teklifini kabul etti.

Gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Ketenci'ye kaptıran ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Romantik teklif sırasında yaşananlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Selim'in diz çökmesi üzerine Keten'in, "Sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama… EVET, EVET" sözleri gülümsetti.

"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Evlilik teklifinin ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Selim, bu özel anı şu notla ölümsüzleştirdi: "She said 'sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET EVET'. Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun. iigünner."

İbrahim Selim'in kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e yaptığı evlilik teklifi, takipçilerinden çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı aldı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdeliyürek:

para olduktan sonra kadınlar için yaş asla vark etmez istersen 90 olsun yeterki zengin ve bolca mirası olsun

Haber YorumlarıMr Camel:

yaş farkı normal hayırlı olsun allah mesut ettin acun ılıcalı mehmet ali erbil övenler var aradaki yaş farkı iki çarp aradaki farkı uçurumlar var

Haber YorumlarıSadi:

Seven insan sevdiğini kıskanır

Haber Yorumlarıbrindar_25:

kadın bas örtülü İbrahim sarıklı ve sakallı olsaydı yobaz olurdu ama böyle modern aşk ve sevgi dolu bir ilişki oluyor değil mi Allah sizi bildiği gibi yapsın……

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

