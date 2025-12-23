İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti
Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti. Romantik teklifin detayları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İbrahim Selim, evlilik teklifinin ardından paylaştığı mesajda, 'Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz' ifadesini kullandı.
- İbrahim Selim, sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti.
- İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten'den 16 yaş büyüktür.
- Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim'in evlilik teklifini kabul etti.
Gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Ketenci'ye kaptıran ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.
Romantik teklif sırasında yaşananlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Selim'in diz çökmesi üzerine Keten'in, "Sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama… EVET, EVET" sözleri gülümsetti.
"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"
Evlilik teklifinin ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Selim, bu özel anı şu notla ölümsüzleştirdi: "She said 'sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET EVET'. Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun. iigünner."
İbrahim Selim'in kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e yaptığı evlilik teklifi, takipçilerinden çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı aldı.