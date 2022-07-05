İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü genç kız oldu! Gören herkes aynı yorumu yapıyor

Hem ekranlarda yer alan hem de müzik piyasasında büyük bir hayran kitlesi olan sevilen isim İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Ünlü şarkıcının ailesi ise yaşadıkları kaybın acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Filiz Erkal eşine olan özlemini ve sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

Filiz Erkal "Sevgilimin emaneti" dediği büyük kızının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Erkal çiftinin büyük kızları olan Dilara güzelliği ile hayran bıraktı.

Filiz Erkal paylaştığı fotoğrafın altında duygu dolu bir de not düştü: Benim ilk göz ağrım güzel kızım ne çabuk zaman geçti. Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, iyi insanlar çıksın hep karşına. Canım sevgilimin emaneti ömrüm. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum bebeğim"