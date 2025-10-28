Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında bu hafta İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı konuktu. Programın daha ilk dakikalarında samimiyet dozunu artıran Hüseyin Tatlı, yıllardır içinde tuttuğu kırgınlıkları, aile içindeki dengeleri ve çocukluk yıllarının izlerini ilk kez bu kadar açık yüreklilikle anlattı.

"İBRAHİM TATLISES'İ BABA OLARAK GÖRDÜM"

Hüseyin Tatlı, babasını küçük yaşta kaybettiğini belirterek, İbrahim Tatlıses'i hayatında bir baba figürü olarak gördüğünü söyledi. Ünlü sanatçıyla ilişkilerinin zamanla kopma noktasına geldiğini anlatan Tatlı, duygusal bir kırılmayı şu sözlerle dile getirdi: "İbrahim Tatlıses'i baba olarak gördüm. Onunla ilişkimin kopmasının sebebi, biz ona baba gözüyle bakarken onun bize evlat gözüyle bakmamasıydı."

"30 YIL ÖNCE 'AİLEYE APARTMAN YAPACAĞIM' DEDİ, HİÇ OLMADI"

Tatlı, İbrahim Tatlıses'in yaklaşık 30 yıl önce tüm ailesini bir araya getirecek bir apartman yapma sözü verdiğini, ancak bunun hiçbir zaman hayata geçmediğini ifade etti. Tatlı, bu konuyu şöyle anlattı, "Oğlum neye ihtiyacınız var bende? Ben size bir apartman yapacağım, 10 katlı. Bütün sülalemi buraya oturtacağım. 30 sene önce bunu söyledi. Bir türlü olmadı."

Hüseyin Tatlı, bu sözün gerçekleşmemesini "belki de hayır vardır" diyerek değerlendirirken, İbrahim Tatlıses'in o dönem iyi niyetle düşündüğünü ancak kendilerini oyaladığını düşündüğünü de dile getirdi.

ÇOK ZORUMA GİTTİ

Tatlı, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından yaşanan bir olayı da paylaştı: "Kaza sonrası hastaneye gidip yanına gittim. Evde kalabalık bir sofra kurulmuştu, herkesin ismini saydı, 'evladım' dedi ama bana demedi. Çok zoruma gitti, kalktım gittim. O günden sonra da ilişkimizi kestim."

"FEDAİ DEĞİL, KARDEŞ OLMAK İSTEDİM"

Kariyer yolculuğuna da değinen Hüseyin Tatlı, ağabeyinin çevresinde yıllarca "fedai" gibi görüldüğünü belirterek, kendi kimliğini kazanmak için mücadele ettiğini anlattı: "Askerden döndükten sonra 'fedai' olmak istemedim. Kardeş olmak istedim. Televizyonumu sattım, vize alıp Almanya'ya gittim, sahnelerde kendi yolumu çizmeye başladım."

EVİMİ BOŞALTTIM, DİLAN OTURACAK DEDİLER"

Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses'in kendisinden bir evden çıkmasını istediğini iddia etti: "Şule Hanım aradı, 'İbrahim Bey sizin evden çıkmanızı istiyor' dedi. 15 gün süre istedim, sonra çıktım. Bir hafta sonra Dilan arayıp 'amca ne zaman çıkacaksın' dedi. Sonra ne Dilan o eve girdi, ne de bir başkası. O ev bir yıl boş kaldı."