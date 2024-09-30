Hülya Mizgin kimdir? (Hülya Bingül) Hülya Mizgin kaç yaşında, nereli? Hülya Mizgin hayatı ve biyografisi!

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HÜLYA MİZGİN KİMDİR?

Hülya Mizgin, 1 Haziran 1992'de Mardin'de dünyaya gelmiş ve şu an 31 yaşındadır. İkizler burcu mensup olan Mizgin, 1.60 cm boyundadır ve sosyal medya kullanıcıları onu "Hülya Bingül" ismiyle tanımaktadır.