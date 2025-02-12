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Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

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Oynadığı filmlerle bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızlarından Hülya Koçyiğit, Londra'da gittiği AVM'de yere düşüp kafasını çarptı. Beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenilen ünlü oyuncunun 2 saat boyunda yattığı yerde ambulans beklediği ortaya çıktı.

Oyuncu Hülya Koçyiğit, İngiltere'nin başkenti Londra'da alışveriş için gittiği bir AVM'de dengesini kaybettikten sonra yere düşüp kafasını çarptı. Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Ancak yapılan tetkikler sonucunda usta oyuncunun hayati bir tehlikesinin olmadığı anlaşıldı.

YANINDA AİLESİNDEN KİMSE YOKTU

Konuyla ilgili Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan usta oyuncu, "Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" ifadelerine yer verdi.

Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

2 SAAT BOYUNCA AMBULANS BEKLEDİ

Sözlerinin devamında 2 saat ambulans beklediğini belirterek Türkiye'deki sağlık sisteminden övgüyle bahseden Koçyiğit, "Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar" dedi.

Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

yer türkiye olsa yıkarsınız ortalığı özendiğiniz avrupa

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

bizim burdad 2 dakka ambulans geç gelsin bakalım ambulanstakileri komalık ederler :) ne kadar gelişmiş bi ülke ingiltere bizim 20 yıl önceki halimiz

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Haber YorumlarıKadir serhat:

allah uzun ömürler versin sevdiğim bi insan

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Haber YorumlarıAli Kemal:

zalimlerden yana tarafini belirleyenin benim nezdimde bir önemi yok,yaşasa da olur yaşamasada.!

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Alın size Medeni Avrupa kıymetini bilin bu ülkenin

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Mk var Londra da.... Roma ya Paris e Londraya götürüp memleketin paralarını verirsiniz ülkeye gelince açız diye ağlarsınız

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Haber YorumlarıHakan:

cocukligum filmleriyle gecti. allah uzin omur versin

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Haber YorumlarıNuri Kir:

TURKİYE uçak gonderir ulke getirirler

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

AH NEKADR UZULDUK

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Gelmez demesi

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