Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Oyuncu Hülya Koçyiğit, İngiltere'nin başkenti Londra'da alışveriş için gittiği bir AVM'de dengesini kaybettikten sonra yere düşüp kafasını çarptı. Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Ancak yapılan tetkikler sonucunda usta oyuncunun hayati bir tehlikesinin olmadığı anlaşıldı.

YANINDA AİLESİNDEN KİMSE YOKTU

Konuyla ilgili Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan usta oyuncu, "Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" ifadelerine yer verdi.

2 SAAT BOYUNCA AMBULANS BEKLEDİ

Sözlerinin devamında 2 saat ambulans beklediğini belirterek Türkiye'deki sağlık sisteminden övgüyle bahseden Koçyiğit, "Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar" dedi.