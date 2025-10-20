Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, sessiz sedasız geldiği İstanbul'da kameralara yakalandı. Ünlü yıldızın çocuklarıyla birlikte Sarıyer'de bir otele giriş yaptığı anlar objektiflere yansıdı. Portman, otele girerken basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.

Ünlü oyuncunun kameralardan kaçmak istercesine yüzünü elleriyle kapatması, dikkatli gözlerden kaçmadı. Natalie Portman'ın İstanbul ziyaretinin nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü yıldızın özel bir proje için mi yoksa ailesiyle tatil amacıyla mı Türkiye'ye geldiği merak konusu oldu.