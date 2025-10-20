Haberler

Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Hollywood yıldızı Natalie Portman, çocuklarıyla birlikte gizlice geldiği İstanbul'da objektiflere yakalandı. Sarıyer'de bir otele giriş yaparken yüzünü gizlemeye çalışması, "Yeni bir proje mi, yoksa gizli bir tatil mi?" sorularını akıllara getirdi.

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, sessiz sedasız geldiği İstanbul'da kameralara yakalandı. Ünlü yıldızın çocuklarıyla birlikte Sarıyer'de bir otele giriş yaptığı anlar objektiflere yansıdı. Portman, otele girerken basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.

Ünlü oyuncunun kameralardan kaçmak istercesine yüzünü elleriyle kapatması, dikkatli gözlerden kaçmadı. Natalie Portman'ın İstanbul ziyaretinin nedeni henüz açıklanmadı. Ünlü yıldızın özel bir proje için mi yoksa ailesiyle tatil amacıyla mı Türkiye'ye geldiği merak konusu oldu.

Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
