Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi! Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncu, entübe edildi - Haberler

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Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi! Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncu, entübe edildi

Dünyaca ünlü oyuncu Anne Heche, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtan yanıklarla kurtulan oyuncu, yoğun bakımda entübe edildi.

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53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki evinin önünde korkunç bir kaza geçirdi. Arabasıyla kendi garaj kapısına vuran oyuncu, alev alan otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

SIRTINDA YANIKLAR OLUŞTU

Hızlı kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden oyuncu, hızla garajına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi. ABD'nin Fox11 LA adlı kanal ünlü oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülürdü.

Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi

ENTÜBE EDİLDİ

Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan dünyaca ünlü yıldız, yoğun bakımda entübe edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, aracı çok hızlı kullanan oyuncunun korkunç kazadan önce birkaç kez başka yerlere çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ünlü ismin kazadan saatlerce önce elinde içki şişesiyle görüntüler de söylentiler arasında.

Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi

Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi

Hollywood yıldızı Anne Heche trafik kazası geçirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Los Angeles Magazin Haberler

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