Highway, 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl ile yaşatacak - Haberler

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Highway, 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl ile yaşatacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Highway, 19 Mayıs coşkusunu Sinan Akçıl ile yaşatacak

Bolu'nun en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway, 19 Mayıs'ta ziyaretçilerine ünlü sanatçı Sinan Akçıl ile unutulmaz anlar yaşatacak.

BOLU (İHA) - Bolu'nun en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway, 19 Mayıs'ta ziyaretçilerine ünlü sanatçı Sinan Akçıl ile unutulmaz anlar yaşatacak.

Bolu'da, TEM Otolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olan Highway AVM, 2022 yılına damga vuracak konserlerle müşterilerine keyif dolu anlar yaşatacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, besteleri ve yorumuyla adından sıkça söz ettiren, pop müziğin güçlü ismi Sinan Akçıl, 19 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da HighWay Outlet sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Güçlü sahne performansıyla, en sevilen şarkılarını alışveriş merkezi ziyaretçileri için seslendirecek olan ünlü şarkıcının konseri, HighWay Outlet GS Store mağazası önündeki alanda gerçekleşecek. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Magazin

alışveriş merkezi, Sinan Akçıl, Mayıs, Bolu, Magazin, Haberler

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