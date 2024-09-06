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Herkes Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın benzerliğini konuşuyor! Bir detay ağızları açık bıraktı

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Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'na olan benzerliği herkes şaşkına çevirdi. Aralarında 9 yaş fark bulunan Subaşı ve Altunkaya'nın doğum günlerinin aynı olması da dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğini bitirdikten sonra aşk yaşamaya başladığı Ayça Çağla Altunkaya ile 2 gün önce görkemli bir düğünle evlendi. Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın benzerliğini görenler ise şaşkına döndü.

DOĞUM GÜNLERİ AYNI

Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününde tercih ettiği tül detaylı gelinlik Şeyma Subaşı'nın yıllar önce Acun Ilıcalı ile evlenirken giydiği gelinliğe benzetildi. Uzun zamandır ikilinin birbirine olan benzerlikleri konuşulurken ortaya çıkan doğum günü detayı ağızları açık bıraktı. 1999 yılında dünyaya gelen Ayça Çağla Altunkaya ile 1990 yılında doğan Şeyma Subaşı'nın doğum günlerinin 2 Temmuz olduğu ortaya çıktı.

ÇAĞLA HEMEN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başladığından beri Instagram hesabını profili gizli şekilde kullanan ve sadece tanıdığı kişilerden gelen takip isteklerini kabul eden Ayça Çağla Altunkaya, nikahtan saatler sonra soyadını "Ilıcalı" olarak güncelledi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Ünlüler Magazin Subaşı

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