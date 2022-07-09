Her yaptığı olay! Bahar Candan'dan cinsel tercih itirafı: Artık kadınlardan hoşlanıyorum

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran ve son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Dubai'de tatil yapan Candan, iddialı pozlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor.

"ARTIK KADINLARDAN HOŞLANIYORUM"

İddialı pozlarının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çeken Candan, çektiği bir video ile cinsel tercihine dair itiraflarda bulundu. "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini söyleyen Candan konuşmasının devamında konuşmasında "Erkeklerden hoşlanmadığımı kadınlardan hoşlandığımı fark ettim. Bunu anlatması çok zor" dedi.