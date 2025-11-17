Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve Melisa Döngel gibi ünlü isimleri buluşturan "Sekizinci Aile" dizisinin galasında yaşanan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yer kapma anı, izleyenleri şaşırttı.

YILDIZLAR GEÇİDİ GALA

Yeni projenin galası, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar yaşanan beklenmedik anlarla da dikkat çekti. Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Melisa Döngel, Ali Atay, Serkan Keskin ve Erdem Şenocak gibi isimlerin yer aldığı ekip, toplu fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

FOTOĞRAF ANINDA YER KAPMA GERGİNLİĞİ

Çekim sırasında Haluk Bilginer'in yanında poz vermek isteyen Hazal Kaya'nın adım atmasıyla küçük bir gerginlik yaşandı. Kaya'nın arkadaşlarının önünü kapatarak pozisyon almaya çalışması, dakikalar içinde sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

MELİSA DÖNGEL'DEN BEKLENMEDİK HAREKET

Bu sırada Melisa Döngel'in yerinden hiç kıpırdamadan Hazal Kaya'nın belinden tutup onu Ali Atay'ın yanına yönlendirdiği anlar kameralara yansıdı. İkilinin yüzlerine yansıyan kısa süreli gerilim dikkat çekti.

Gala gecesinden paylaşılan bu kareler, sosyal medya kullanıcıları arasında "yer kapma oyunu" yorumlarına neden oldu.