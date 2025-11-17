Haberler

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği
Güncelleme:
Sekizinci Aile dizisinin yıldızlarını bir araya getiren gala gecesi, toplu fotoğraf çekimi sırasında yaşanan beklenmedik gerginlikle gündeme geldi. Haluk Bilginer'in yanında poz vermek isteyen oyuncular arasındaki kısa süreli yer kapma anı, yüzlere yansıyan ifadelerle birlikte sosyal medyanın dikkatini çekti.

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve Melisa Döngel gibi ünlü isimleri buluşturan "Sekizinci Aile" dizisinin galasında yaşanan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yer kapma anı, izleyenleri şaşırttı.

YILDIZLAR GEÇİDİ GALA

Yeni projenin galası, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar yaşanan beklenmedik anlarla da dikkat çekti. Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Melisa Döngel, Ali Atay, Serkan Keskin ve Erdem Şenocak gibi isimlerin yer aldığı ekip, toplu fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

FOTOĞRAF ANINDA YER KAPMA GERGİNLİĞİ

Çekim sırasında Haluk Bilginer'in yanında poz vermek isteyen Hazal Kaya'nın adım atmasıyla küçük bir gerginlik yaşandı. Kaya'nın arkadaşlarının önünü kapatarak pozisyon almaya çalışması, dakikalar içinde sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

MELİSA DÖNGEL'DEN BEKLENMEDİK HAREKET

Bu sırada Melisa Döngel'in yerinden hiç kıpırdamadan Hazal Kaya'nın belinden tutup onu Ali Atay'ın yanına yönlendirdiği anlar kameralara yansıdı. İkilinin yüzlerine yansıyan kısa süreli gerilim dikkat çekti.

Gala gecesinden paylaşılan bu kareler, sosyal medya kullanıcıları arasında "yer kapma oyunu" yorumlarına neden oldu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
