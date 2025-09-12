Haberler

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son olarak bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kaya'nın belirginleşen yüz hatları ve dudakları, sosyal medyada estetik iddialarını beraberinde getirdi. Hayranlarının bir kısmı değişimi doğal bulurken, diğerleri estetik dokunuşlar yaptırdığını öne sürdü.

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Hazal Kaya, rol aldığı Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Kaya, bu kez farklı bir nedenle adından söz ettiriyor.

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Kaya'nın son hali, kısa sürede hayranlarının dikkatini çekti. Sarı saçlarının yarattığı kontrastla öne çıkan sağlıklı teni, belirginleşen yüz hatları ve dudakları, sosyal medyada "estetik mi yaptırdı?" tartışmalarını alevlendirdi.

Takipçilerin bir kısmı, oyuncunun yüzünde dolgu veya estetik dokunuşlar olabileceğini öne sürerken, diğer bir kısmı ise bu değişimi tamamen sağlıklı yaşam tarzına, cilt bakımına ve saç rengindeki yeniliğe bağladı. Özellikle "doğal güzelliğini koruyor" yorumları da dikkat çekti.

Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Hazal Kaya cephesinden ise konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

