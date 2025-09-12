Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Hazal Kaya, rol aldığı Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Kaya, bu kez farklı bir nedenle adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Kaya'nın son hali, kısa sürede hayranlarının dikkatini çekti. Sarı saçlarının yarattığı kontrastla öne çıkan sağlıklı teni, belirginleşen yüz hatları ve dudakları, sosyal medyada "estetik mi yaptırdı?" tartışmalarını alevlendirdi.

Takipçilerin bir kısmı, oyuncunun yüzünde dolgu veya estetik dokunuşlar olabileceğini öne sürerken, diğer bir kısmı ise bu değişimi tamamen sağlıklı yaşam tarzına, cilt bakımına ve saç rengindeki yeniliğe bağladı. Özellikle "doğal güzelliğini koruyor" yorumları da dikkat çekti.

Hazal Kaya cephesinden ise konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.