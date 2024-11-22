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Hazal Kaya'dan sürpriz karar: Yine taşınıyoruz

Hazal Kaya'dan sürpriz karar: Yine taşınıyoruz
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Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından yaptığı ''Başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeceğim'' paylaşımı sonrası haberi duyurdu: Yine taşınıyoruz

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünya evine giren Hazal Kaya, taşınma kararı aldıklarını duyurdu. Hazal Kaya, 8 aylık hamileyken evinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak Acarkent'te bir villa kiralamıştı. Daha sonra yeni ev arama telaşına giren çift, hayallerindeki gibi bir ev satın alıp, dekore ettirmişti.

'YİNE TAŞINIYORUZ'

Bir yılda üçüncü kez taşınma kararı alan başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bence de tebdil-i mekanda fayda var. Neyse konu bu değil. Yeni evin ışığı kötü, ne yapacağız?" notunu düşmüştü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, yeniden taşınma telaşına girdiğini duyurdu. Instagram'dan takipçileriyle dertleşen Kaya, 'Başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeceğim' açıklamasının ardından taşınma telaşına girdiğini açıkladı.

Hazal Kaya'dan sürpriz karar: Yine taşınıyoruz

Hazal Kaya'dan sürpriz karar: Yine taşınıyoruz

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Bu kadar çoluk çocuk ne yaptın gızım sen.. Anneanne olmuşsun. Vah canım vah

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