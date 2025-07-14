Hazal: Gazeteciler patronuma 'Bu kız lezbiyen mi?' diye soruyorlardı

Hazal: Gazeteciler patronuma 'Bu kız lezbiyen mi?' diye soruyorlardı
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Hazal: Gazeteciler patronuma 'Bu kız lezbiyen mi?' diye soruyorlardı
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Şarkıcı Hazal, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk oldu. İlk albüm heyecanından sahne kıyafetlerine karar veremediği günlere, gerçek ismini gizlemesinden özel hayatındaki kırılma noktalarına kadar birçok bilinmeyeni açıkladı. Hazal, "Kendi şarkılarımı kendi hayatımda yaşadım" diyerek samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

90'ların sevilen sesi şarkıcı Hazal, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Gerçek isminin Özlem Yerşen olduğunu açıklayan sanatçı, kariyerinin ilk yıllarında özel hayatına dair ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Yanında erkek görüntülenmemesi nedeniyle "lezbiyen" yakıştırmaları yapıldığını söyleyen Hazal, sahne kıyafetlerinden şarkı seçimlerine kadar özgür olamadığı müzik kariyerinin perde arkasını samimi ifadelerle anlattı.

"NE ŞARKILARIMI NE KIYAFETLERİMİ KENDİM SEÇTİM"

Müzik kariyerinin başlarında özgür olamadığını söyleyen Hazal, "Sahnede ne kıyafetimi kendim seçtim, ne de şarkılarımı kendim seçtim" ifadeleriyle müzik dünyasındaki baskılara dikkat çekti. Üstelik, gerçek adını bile gizlemek zorunda bırakıldığını belirtti: "Gerçek ismimi söylememi istemiyorlardı ama gerçek ismim Özlem Yerşen."

"MEDYA İÇİN MALZEME OLAMADIM"

Medyanın ilgisizliğinin sebebini "normal" oluşuna bağlayan sanatçı, "Medya için iyi bir malzeme değildim, normal olmak bu camiada sıradışı bir durum" sözleriyle dikkat çekti. "Seni üstsüz çekelim dediler" şeklinde yaşadığı bir anıyı da anlatarak sektördeki dayatmaları gözler önüne serdi.

"GAZETECİLER PATRONUMA BU KIZIN YANINDA NEDEN HİÇ ERKEK YOK BU KIZ LEZBİYEN Mİ DİYE SORUYORLARDI"

Hazal, hakkında çıkan asılsız söylentilere de programda açıklık getirdi. Patronunun gazetecilerden aldığı soruyu şöyle aktardı: "Gazeteciler patronuma 'Bu kızın yanında neden hiç erkek yok, bu kız lezbiyen mi?' diye soruyorlardı." Bu tür soruların kendisini şaşırttığını belirten sanatçı, özel hayatına yönelik önyargılı yaklaşımlardan rahatsız olduğunu vurguladı. Yanında erkek görüntülenmeyen bir kadın sanatçının yanlış şekilde etiketlenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hazal: Gazeteciler patronuma 'Bu kız lezbiyen mi?' diye soruyorlardı

"KENDİ ŞARKILARIMI KENDİ HAYATIMDA YAŞADIM"

Hazal, duygusal hayatıyla müziğinin nasıl iç içe geçtiğini şu cümleyle özetledi:"Kendi söylediğim şarkıları kendi hayatımda yaşadım." Ayrıca yeni şarkıların yolda olduğunu duyurdu: "Bundan sonrası için yeni şarkılar geliyor, ümitliyim."

Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
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